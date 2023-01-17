село Щурово, село Щурово, — Familio

Щурово

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Изюмский уезд
2075Щурово, с. вл.при рч. Северном Донце.526035250265Церковь православная 1. Заводов 2: винокуренный и пивоваренный. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Щуровская волость
473. Щурово, село бывшее владельческое, при реке Северном Донце, дворов 110, жителей 639, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная. В 7 верс Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-5268Щуровеселоміськрада Лиманська
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