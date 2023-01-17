Александрово
Молодечненский район, Минская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Александрово, з. (Конаржевской), жит. 17 (10 м. 7 ж.), дес. 3, у. гор. 42 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Уша 15 в.
Бицейки, ф. (Свенторжицких), жит. 12 (5 м. 7 ж.), дес. 167, у. гор. 43 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Алехновичи 8 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Александрово13
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Александрово12