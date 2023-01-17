Середка
Некоузский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дело по отношению Ярославской казенной палаты о взносах денег с. -петербургским мещанином Давыдом Тимофеевым за крестьянина дер. Середка Марьинской волости Мологского уез Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Середка Марьинской волости Мологского уезда Василием Роговым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1882 г. // Гос. архив Яр Показать все
Межевое описание крестьянских дач д. Середка Марьинской волости Мологского уезда. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 1. Дело 19343.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3300Середка, д. вл.при колодцах.2720124254Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. СередкаII. Копанское общество263219—Верхне-Никульский приход Копанский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
388054Середкадеревня58°03'с.ш.38°08'в.д.O-37-065
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78623404601д Середкадеревня