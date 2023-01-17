деревня Середка, деревня Середка, Некоузский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Середка

Некоузский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по отношению Ярославской казенной палаты о взносах денег с. -петербургским мещанином Давыдом Тимофеевым за крестьянина дер. Середка Марьинской волости Мологского уез Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Середка Марьинской волости Мологского уезда Василием Роговым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1882 г. // Гос. архив Яр Показать все
Межевое описание крестьянских дач д. Середка Марьинской волости Мологского уезда. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 1. Дело 19343.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Моложский уезд
3300Середка, д. вл.при колодцах.2720124254
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Марьинская волость
д. СередкаII. Копанское общество263219Верхне-Никульский приход Копанский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Некоузский район
388054Середкадеревня58°03'с.ш.38°08'в.д.O-37-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Некоузский муниципальный район, Веретейское сельское поселение
78623404601д Середкадеревня
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