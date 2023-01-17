Починки
Егорьевск, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1022Починки (Новоспасское), с. вл.при р. Цне и колодце.30станов. кварт.107424486Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
346. Починки (Спасское), село бывшее владельческое, при реке Цне, дворов 165, жителей 1151, волостное правление (уездный город в 30 верстах), 2 церкви православных, 2 шко Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
42562Починкисело55°16'с.ш.39°26'в.д.N-37-031
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46722000661с Починкисело