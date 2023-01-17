село Починки, село Починки, Егорьевск, Московская область (на 2019) — Familio

Починки

Егорьевск, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Егорьевский уезд
1022Починки (Новоспасское), с. вл.при р. Цне и колодце.30станов. кварт.107424486Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Починковская волость
346. Починки (Спасское), село бывшее владельческое, при реке Цне, дворов 165, жителей 1151, волостное правление (уездный город в 30 верстах), 2 церкви православных, 2 шко Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Егорьевск
42562Починкисело55°16'с.ш.39°26'в.д.N-37-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Егорьевск
46722000661с Починкисело
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