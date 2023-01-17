село Берёзки, село Берёзки, Павловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Берёзки

Павловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Павловский уезд
2498Березки, хут. вл.при колодце.124180283296
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Павловский уезд, Александровско-Донская волость
1082. Березки, хутор бывший владельческий, дворов 116, жителей 804, молитвенный дом

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Павловский район
7613Березкисело50°35'с.ш.40°07'в.д.M-37-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Павловский муниципальный район, Александро-Донское сельское поселение
20633408111с Берёзкисело
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