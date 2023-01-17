другой Каулина, другой Каулина, Морозовская волость, Дмитровский уезд (на 1913) — Familio

Каулина

Морозовская волость, Дмитровский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
другой
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дмитровский уезд, Морозовская волость
Имение Н. А. Каулина, при даче Часовне428станция Сергиево. 9
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