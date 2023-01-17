деревня Журбинская Буда, деревня Журбинская Буда, Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Журбинская Буда

Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Белынковичская волость
18Дер. Журбинск. Будапроселочнойруч. ШумеРазрытинс. с. об. 70269244Селецкого пр. 21166

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Костюковичский район, Селецкий сельсовет
д Журбинская Буда29

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Костюковичский район, Селецкий сельсовет
д. Журбинская Буда21
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