Большая Верейка
Рамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1707Большая Верейка (Верхняя Веренка), с. каз.при рч. Верейке.182633620502168Церковь православная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
742. Б. Верейка, село бывшее государственное, при речках Лебяжьем Озере, и Верейке, дворов 521, жителей 3824, церковь православная, школа, 3 лавки, ярмарка в Троицын день Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7772Большая Верейкасело52°01'с.ш.38°56'в.д.N-37-138
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20643412101с Большая Верейкасело