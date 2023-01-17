село Большая Верейка, село Большая Верейка, Рамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Большая Верейка

Рамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Землянский уезд
1707Большая Верейка (Верхняя Веренка), с. каз.при рч. Верейке.182633620502168Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Землянский уезд, Фомино-Негочевская волость
742. Б. Верейка, село бывшее государственное, при речках Лебяжьем Озере, и Верейке, дворов 521, жителей 3824, церковь православная, школа, 3 лавки, ярмарка в Троицын день Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Рамонский район
7772Большая Верейкасело52°01'с.ш.38°56'в.д.N-37-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Рамонский муниципальный район, Большеверейское сельское поселение
20643412101с Большая Верейкасело
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