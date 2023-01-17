Власово
Лотошинский муниципальный район, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1949Власово, сц. вл.при р. Ламе.211026128135Показать скан
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Власово2422981Земская больница.
Усадьба Т. Борисова, при дер. Власовой 25230—Земская больница.
Усадьба Е. Н. Самариной, при дер. Власовой25230—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
20704Власоводеревня56°13'с.ш.35°54'в.д.O-36-144
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46629428146д Власоводеревня