Домнино
Веневский уезд, Тульская губерния (на 1859)
- Статус
- не существует
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Домнино Казанской вол. Веневского у. Т. 1. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 1302.
Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Домнино Казанской вол. Веневского у. Т. 2. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 1303.
Дело о передаче культурного участка при селе Домнино, Казанской волости, Веневского уезда, Тульской губернии культурно-просвятительному обществу. 1922 г. // Гос. архив Ту Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1283Домнино, с. вл. и каз.при рч. Дерницнем Шатце.19635148139Показать скан