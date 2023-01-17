агрогородок Неманица, агрогородок Неманица, Борисовский район, Минская область (на 2021) — Familio

Неманица

Борисовский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Борисовский уезд, Логиницкая волость
231. Немоница, село бывшее владельческое, при реке Немоничанке, дворов 46, жителей 336, церковь православная, школа, стекл. зав., водяная мельница

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Борисовский уезд, Лошницкая волость
Немоница, село57891482710
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Немоница, фольварок111482710
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Борисовский район, Неманицкий сельсовет
аг Неманица856

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Борисовский район, Неманицкий сельсовет
аг. Неманица418
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