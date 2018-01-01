село Березичи, Волинська область (на 2018) — Familio

Березичи

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Пинский уезд, Угриничская волость
667. Березичи, деревня бывшая владельческая, при реке Стоходе, дворов 62, жителей 555, ч. винок. зав., водяная мельница, постоялый двор

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Пинский уезд, Угриничская волость
Березичи, деревня473302384794
Березичи, имение6872384794

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-2843Березичіселоцентр сільської радир-н Любешівськийсільрада Березичівська

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