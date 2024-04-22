деревня Урада, деревня Урада, Куединский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Урада

Куединский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
4199Урада, дер.при рч. Ураде.1256864150154

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Ошвиская волость
1335. Урада, деревня бывшая государственная, при речке Ураде, дворов 112, жителей 560

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Больше-Гондырская волость
10) д. Урада на р. Урадинке, зем. шк., распл.Шагиртское общество59173176Башкирские припущенникиЯзычникиВотяки14035
Осинский уезд, Ошьинская волость
3) д. Урада на р. Ураде, распл.Ошьинское общество131285331Бывшие государственныеПравославные и старообрядцыРусские13010

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Куединский район
734216Урададеревня56°25'00"54°53'00"O-40-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Куединский муниципальный район, Ошьинское сельское поселение
57628431116д Урададеревня
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