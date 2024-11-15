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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1185Лужки, д. каз.при р. Воже.363662262261
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
457. Лужки, деревня бывшая государственная, при речке Воже, дворов 107, жителей 521, лавка
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Лужки дер.1526при р. Роже12347443390726303с. КозловоЦерк. дерев. цер.-прих. школа, 2 кузницы, овчинное завед
Жилое помещение при водяной мельнице в д. Лужкахъ1540при р. Воже—32526303с. Козлово
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
328915Лужкисело54°40'с.ш.39°20'в.д.N-37-055
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61627404116с Лужкисело