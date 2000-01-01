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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
672Кириловское, сел. каз.при водяном овраге Шайтаночке.17410133519523Православный молитвенн. дом.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
362. Кириловское, село бывшее государственное, при речке Шайтанке, дворов 180, жителей 1212, церковь православная, лавка
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
4Кирилловка бывшие государственные2788327621594
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-5717Кирилівкаселор-н Волноваськийсільрада Новоандріївська