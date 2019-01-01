село Малые Пруды, село Малые Пруды, Новосильский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Малые Пруды

Новосильский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Бланк монографического исследования крестьянского хозяйства Алексея Ефимовича Шкурина в с. Пруды Прудовской вол. Новосильского у. 1911 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
3050Пруды, с. вл.при колодце и двух прудах51280399422Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Прудовская волость
868. Пруды, село бывшее владельческое, дворов 99, жителей 824, волостное правление (уездный город 5 в, ), церковь православная, конн. з.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тульская губерния, Новосильский уезд, Прудовская волость
село Пруды

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Новосильский район
66022Малые Прудысело53°02'с.ш.37°04'в.д.N-37-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Новосильский муниципальный район, Прудовское сельское поселение
54643434111с Малые Прудысело
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