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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Бланк монографического исследования крестьянского хозяйства Алексея Ефимовича Шкурина в с. Пруды Прудовской вол. Новосильского у. 1911 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3050Пруды, с. вл.при колодце и двух прудах51280399422Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
868. Пруды, село бывшее владельческое, дворов 99, жителей 824, волостное правление (уездный город 5 в, ), церковь православная, конн. з.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Пруды
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
66022Малые Прудысело53°02'с.ш.37°04'в.д.N-37-099
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54643434111с Малые Прудысело