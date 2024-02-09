деревня Луговая, деревня Луговая, Пермский район, Пермский край (на 2018) — Familio

Луговая

Пермский район, Пермский край (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
179Луговая, дер.при рч. Луговой.4232357889
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Новоильинская волость
130. Луговая, деревня бывшая владельческая, при речке Луговой, дворов 33, жителей 165, часовня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Ново-Ильинская волость
53) д. Луговая на р. Луговой, распл.Луговское общество47100102Бывшие помещичьиПравославныеРусские4512

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Пермский район
346517Луговаядеревня57°58'00"55°37'00"O-40-076
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