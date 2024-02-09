деревня Поломский, деревня Поломский, Орловский уезд, Вятская губерния (на 1913) — Familio

Поломский

Орловский уезд, Вятская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Орловский уезд
10174Поломский (Полом), поч. каз.при безымянном ключе.752230128124
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Орловский уезд, Поломская волость
881. Полом (Поломский), починок бывший государственный, близь рч. Ивкиной, дворов 34, жителей 238, волостное правление (уездный город в 75 верстах), земская почтовая стан Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Вятская губерния, Орловский уезд, Поломская волость
деревня Полам
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