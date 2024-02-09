деревня Ленчи, деревня Ленчи, Raiskuma pagasts, Cēsu novads (на 2021) — Familio

Ленчи

Raiskuma pagasts, Cēsu novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Лифляндская губерния, Венденский уезд, Ленчская волость
имение Ленценгоф

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Cēsu novads, Raiskuma pagasts
Lenčiagrāk Cēsu rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=2172

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Cēsu novads, Raiskuma pagasts
Lenči100115218ciemsEKS
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