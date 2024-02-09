деревня Бутырки, деревня Бутырки, Уржумский уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

Бутырки

Уржумский уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Уржумский уезд
15706Бутырки, д. каз.при безымянном ключе.115848157189
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Уржумский уезд, Мазарская волость
1351. Бутырки, деревня бывшая государственная, при кл. Чуване, дворов 62, жителей 347, скорняж. и крас. зав., кирпичный завод
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