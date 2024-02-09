застенок Прудец, застенок Прудец, Липнишская волость, Ошмянский уезд (на 1905) — Familio

Прудец

Липнишская волость, Ошмянский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
застенок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Липнишская волость
Прудец 1-я, з. (Лучко), спл. р. Гавья, жит. 8 (5 м. 3 ж.), дес. 23, у. гор. 57 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Гавья 2½ в.
Прудец 2-я, з. (Умястовского), жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 1, у. гор. 57 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 23 в., ст. ж. д. Гавья, 4 в.
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