Прудец
Липнишская волость, Ошмянский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- застенок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Прудец 1-я, з. (Лучко), спл. р. Гавья, жит. 8 (5 м. 3 ж.), дес. 23, у. гор. 57 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Гавья 2½ в.
Прудец 2-я, з. (Умястовского), жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 1, у. гор. 57 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 23 в., ст. ж. д. Гавья, 4 в.