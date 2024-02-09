Населенное место

Прудец 1-я, з. (Лучко), спл. р. Гавья, жит. 8 (5 м. 3 ж.), дес. 23, у. гор. 57 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Гавья 2½ в.