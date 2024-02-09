деревня Апанасковичи, деревня Апанасковичи, Ушачский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Апанасковичи

Ушачский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Лепельский уезд, Черствятская волость
202. Апанасковичи, село бывшее владельческое, при озере Черствяте, дворов 13, жителей 90, церковь православная

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Лепельский уезд, Черствятская волость
69АпанасковичидеревняЧерствяты, озероАпанасковичского, православногоЯновскому сельскому обществу25
86АпанасковичиусадьбаЧерствяты, озероРукшеничского, римско-католическогонаследникам Герцена, двор. , кат.1
88КрюковщинадеревняГорбатица, рекаАпанасковичского, православногоПаульскому сельскому обществу18
107АпонасковичипогостЧерствяты, озерон/дпричту Апонасковичской церкви2

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Ушачский район, Веркудский сельсовет
д Апанасковичи43

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Ушачский район, Веркудский сельсовет
д. Апанасковичи44
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