хутор Гуньки, Нежинский район, Нежинский округ (на 1924) — Familio

Гуньки

Нежинский район, Нежинский округ (на 1924)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Черниговской губернии 1924 года

Названия населенных местРодДворовНаселенияПреобладающая национальностьОт сельсоветаОт райцентра
Нежинский округ, Нежинский район, Талалаевский сельсовет
54Гуньки хутор541укр.64

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