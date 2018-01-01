рабочий посёлок Верхозим, рабочий посёлок Верхозим, Кузнецкий район, Пензенская область (на 2018) — Familio

Верхозим

Кузнецкий район, Пензенская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд
1272Верхазим (Рождественское), с. вл.при р. Кададе.316136417435Церковь православная 1. Мельниц 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд, Нижне-Облязовская волость
668. Верхозим, село бывшее владельческое, при реке Кададе, дворов 148, жителей 850, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Кузнецкий район
47616Верхозимраб.посёлок52°54'46°22'N-38-117
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