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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1662Благодатное (Арбузовка), д. вл.при р. Малом Иргизе.354688336355
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Самарская губерния, Николаевский уезд
Д. Арбузовка, Благодатное тож23Ив. Петр. Балабин305384
Д. Арбузовка, Благодатное тож23Ив. Петр. Балабин305384
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
890. Арбузовка, (Благодатное), село бывшее удельное, при реке М. Иргизе, дворов 128, жителей 875, церковь православная, 4 ветряных мельницы
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Арбузовка (Благодатная тож). Б. удел. Рус. Прав. и раскол.4229Г. М. Иргиз133394184342324
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44809Арбузовкасело52°18'с.ш.49°03'в.д.N-39-135
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63619445106с Арбузовкасело