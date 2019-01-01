село Арбузовка, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Арбузовка

Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1662Благодатное (Арбузовка), д. вл.при р. Малом Иргизе.354688336355

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Самарская губерния, Николаевский уезд
Д. Арбузовка, Благодатное тож23Ив. Петр. Балабин305384
Д. Арбузовка, Благодатное тож23Ив. Петр. Балабин305384

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Ивантеевская волость
890. Арбузовка, (Благодатное), село бывшее удельное, при реке М. Иргизе, дворов 128, жителей 875, церковь православная, 4 ветряных мельницы

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Ивантеевская волость
С. Арбузовка (Благодатная тож). Б. удел. Рус. Прав. и раскол.4229Г. М. Иргиз133394184342324

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Ивантеевский район
44809Арбузовкасело52°18'с.ш.49°03'в.д.N-39-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Ивантеевский муниципальный район, Раевское сельское поселение
63619445106с Арбузовкасело

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