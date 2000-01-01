село Новоалексеевка — Familio

Новоалексеевка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Бердянский уезд
388Ново-Алексеевка (*Улькон-Бескеклы), сел. каз.при рч. Лозоватке.471292312274Православный молитвенный дом.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Ново-Алевсеевская волость
157. Ново-Алексеевка (Улькон-Безкеклы), село бывшее государственное, при речке Лозоватке, дворов 134, жителей 979, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церко Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Ново-Алексеевская волость
село Ново-Алексеевка201 22647711198762986013123112

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-9561Новоолексіївкаселоцентр сільської радир-н Приморськийсільрада Новоолексіївська

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