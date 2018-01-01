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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
394Ново-Николаевка, с. каз.при рч. Базавлуке.22060255898850Церковь православная 1. Ярмарки 4.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
107. Ново-Николаевка, село бывшее государственное, при реке Базавлуке, дворов 432, жителей 2623, волостное правление (уездный город 222 в.), церковь православная, школа, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Ново-Николаевка2721084610633248424004884[...]
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
село Ново-Николаевка, при реке Базавлуке (сельское общество)984279835896387
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-4866Миколаївкаселоцентр сільської радир-н Софіївськийсільрада Миколаївська