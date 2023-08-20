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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Протоколы и повестки землемеров Пацевича и Севрюгина по делу о разделе надельной земли между крестьянскими обществами: с. Нижнее Скворчее, с. Кочетовка и д. Долы Березовс Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Долы Березовской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1913 г. // Гос. архив Тульской области. Фон Показать все
Протоколы и повестки землемера Ельцова по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Долы Березовской вол. Новосильского у. 1914 г. // Гос. архив Тульской обл Показать все
Протоколы и повестки землемера Ельцова по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Кочетовка и д. Долы Березовской вол. Новосильского у. 1914 г. // Гос. арх Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2962Долы, д. каз.при колодце.2018103853
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
292270Долыдеревня52°47'с.ш.36°56'в.д.N-37-110
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54618404111д Долыдеревня