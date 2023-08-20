деревня Долы, деревня Долы, Залегощенский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Долы

Залегощенский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Находки

Где упоминается данное место
Протоколы и повестки землемеров Пацевича и Севрюгина по делу о разделе надельной земли между крестьянскими обществами: с. Нижнее Скворчее, с. Кочетовка и д. Долы Березовс Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Долы Березовской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1913 г. // Гос. архив Тульской области. Фон Показать все
Протоколы и повестки землемера Ельцова по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Долы Березовской вол. Новосильского у. 1914 г. // Гос. архив Тульской обл Показать все
Протоколы и повестки землемера Ельцова по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Кочетовка и д. Долы Березовской вол. Новосильского у. 1914 г. // Гос. арх Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
2962Долы, д. каз.при колодце.2018103853

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Залегощенский район
292270Долыдеревня52°47'с.ш.36°56'в.д.N-37-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Залегощенский муниципальный район, Верхнескворченское сельское поселение
54618404111д Долыдеревня
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