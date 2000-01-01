деревня Борино, деревня Борино, Раменская волость, Любимский уезд (на 1901) — Familio

Борино

Раменская волость, Любимский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению помещицы Александры Алексеевны Мельгуновой о разбирательстве о неправильном сложении с крестьян дер. Борино Ескинской волости Любимского уезда двух земел Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Борино Осецкой волости Любимского уезда крестьянами временнообязанными помещику коллежскому регистратору Геннадию Алексеевичу Мельгунову. 1881 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Любимский уезд
2574Борино, д. каз. и вл.при колодцах.25253118

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Любимский уезд, Раменская волость
д. БориноXIII. Филипповское общество15695Михайловский приход Филипповский приход
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