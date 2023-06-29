деревня Крикачев Посад, Доможировская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Крикачев Посад

Доможировская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Санкт-Петербурга и Ленобласти

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
3193Крикачев Посад (Евтюгино), д. вл.при р. Козопаше.69771920

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Доможировская волость
Крекачев Посад д.603 стан4124 участок8станция Пашский Пе ревоз

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