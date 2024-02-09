село Пархимов, село Пархимов, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Пархимов

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Остерский уезд
2638Пархимов (Пархимово), с. казач., каз. и вл.при болоте Селезне.101790335340Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Остерский уезд, Остерская волость
784. Пархимов, село бывшее государственное и владельческое, при болоте Разделочном, дворов 135, жителей 645, церковь православная, школа, питейный дом

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-28947Пархимівселоцентр сільської радир-н Козелецькийсільрада Пархимівська
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