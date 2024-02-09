деревня Визяй, деревня Визяй, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Визяй

Кудымкарский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Соликамский уезд
7209Визяева, дер.при рч. Котысе.24444163234Часовня православная 1. Мельница 1.
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Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Соликамский уезд, Верх-Иньвенская волость
33) д. Визяева, на р. Котысе, распл.Визяевское общество236248Бывшие помещичьиПравославныеПермяки23122

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кудымкарский район
346056Визяйдеревня58°48'00"54°07'00"O-40-037

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кудымкарский муниципальный район, Верх-Иньвенское сельское поселение
57821408286д Визяйдеревня
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