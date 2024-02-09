село Ца-Ведено, село Ца-Ведено, Веденский муниципальный район, Чеченская Республика (на 2019) — Familio

Ца-Ведено

Веденский муниципальный район, Чеченская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Веденский округ
547Ца-Ведень, с. по обе стороны р. Хулхулау, в 3 верстах выше деревни.98189166ичкеринцысуннитыМечеть.
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Терская область, Веденский округ, Ца-Веденьское сельское правление
село Ца-Ведень

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чеченская Республика, Веденский район
162699Ца-Веденосело43°02'46°04'K-38-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чеченская Республика, Веденский муниципальный район, Ца-Веденское сельское поселение
96604446101с Ца-Веденосело
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