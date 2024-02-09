деревня Рай, деревня Рай, Вохомский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Рай

Вохомский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Костромской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело по жалобе крестьянина дер. Рай Лапшинской волости на неправильное составление Уваловским обществом приговора о переделе сенокосной земли. 1900 г. // Гос. архив Волог Показать все
Дело по ходатайству крестьян дер. Рай Лапшинской волости об отсрочке уплаты магазинного долга. 1903 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 6635.
Дело по прошению крестьян дер. Рай Лапшинской волости об исправлении владельной записи. 1906–1907 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 10397.
Лукошко, 1910-1920-е гг. Источник: goskatalog.ru
Коробка, 1910-1920-е гг. Источник: goskatalog.ru

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
5792Рай, д. каз.при рч. Паговце.116½116½34102117Сельское управление.
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Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Лапшинская волость
Рая1144

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Вохомский район
5497Райдеревня59°02'00"46°48'00"O-38-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Вохомский муниципальный район, Лапшинское сельское поселение
34606416211д Райдеревня
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