деревня Бояры, деревня Бояры, Пружанский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Бояры

Пружанский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Волковыский уезд, Зельзинская волость
269. Крупа, (Бояры), деревня бывшая владельческая, дворов 47, жителей 565, питейный дом

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Пружанский район, Зеленевичский сельсовет
д Бояры31

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Пружанский район, Зеленевичский сельсовет
д. Бояры39
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