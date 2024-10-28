деревня Колония Кругель, Каменецкий район, Брестская область (на 2021) — Familio

Колония Кругель

Каменецкий район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Брестский уезд, Ратайчицкая волость
147. Кругел, село бывшее владельческое, при реке Лесне, дворов 12, жителей 120, церковь православная крчм.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Каменецкий район, Ратайчицкий сельсовет
д Колония Кругель5

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Каменецкий район, Ратайчицкий сельсовет
д. Колония Кругель10

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