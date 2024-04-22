село Верхние Кузлы, село Верхние Кузлы, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Верхние Кузлы

Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
128Верхния Кузлы, д. каз.при рч. Кузле.1954552208209

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Пономаревский район
75116Верхние Кузлысело53°16'с.ш.54°31'в.д.N-40-098

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Пономарёвский муниципальный район, Сельское поселение Нижнекузлинский сельсовет
53638419106с Верхние Кузлысело
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