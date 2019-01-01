село Спасское, Милославский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Спасское

Милославский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Скопинский уезд
3147Спасское, с. каз.при ручье.191988289303Церковь православная 1.

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Измайловская волость
Спасское село8319при реке Полотебне1597387411479113273ИзмайловоЦер. дер., шк. к., цер.-пр. шк. см., вод. мел., 2 прос., масл., кузн., плотн. раб., квар. баб. повит.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Милославский район
329586Спасскоесело53°39'с.ш.39°23'в.д.N-37-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Милославский муниципальный район, Богородицкое сельское поселение
61615408111с Спасскоесело

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