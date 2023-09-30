село Гнездилово, село Гнездилово, Знаменский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Гнездилово

Знаменский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
756Гнездилово (Никольское, Дальнее), с. вл.при рч. Курье.401366276286Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Болховский уезд, Знаменская волость
134. Гнездилова (Дальнее Гнездилово, Никольское), село бывшее владельческое, при речке Афанасьевке, дворов 98, жителей 628, церковь православная, часовня, школа, лавка, п Показать все

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Знаменская волость
Гнездилова (село)0.25Ольгино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Знаменский район
64249Гнездиловосело53°14'с.ш.35°33'в.д.N-36-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Знаменский муниципальный район, Глотовское сельское поселение
54620405101с Гнездиловосело
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