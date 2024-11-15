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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1871Новопаньшинское, сел.при рч. Амбарке.2217188288325Церковь православная 1. Кирпичных заводов 2. Мельниц 6.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
267. Ново-Паньшино, село бывшее государственное, при речках Амбарке и Каменке, дворов 130, жителей 660, церковь православная, школа, 43 лавки, 3 тржк.: 1-го октября, в Во Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
4) с. Ново-Паньшинское, на р. Амбарке, церк., зек. шк., зем. библ. при шк., ярмарк.: 29 янв., 28 сент., и за 3 дни пред Вознесением Господн., все трехдневные, распл.Ново-Паньшинское общество208481468Бывшие государственныеПрав., старообрядцы и австрийцыРусские2026
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
2. Ново-Паньшинское, с. 2484955401035русские1035—— Башкарскойр. Амбарка23ст. Реж3222377233223просел. кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
91454Новопаньшиносело57°34'с.ш.60°53'в.д.O-41-086
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65717000376с Новопаньшиносело