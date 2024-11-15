село Новопаньшино, Горноуральский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Новопаньшино

Горноуральский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1871Новопаньшинское, сел.при рч. Амбарке.2217188288325Церковь православная 1. Кирпичных заводов 2. Мельниц 6.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Башкирская волость
267. Ново-Паньшино, село бывшее государственное, при речках Амбарке и Каменке, дворов 130, жителей 660, церковь православная, школа, 43 лавки, 3 тржк.: 1-го октября, в Во Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Башкарская волость
4) с. Ново-Паньшинское, на р. Амбарке, церк., зек. шк., зем. библ. при шк., ярмарк.: 29 янв., 28 сент., и за 3 дни пред Вознесением Господн., все трехдневные, распл.Ново-Паньшинское общество208481468Бывшие государственныеПрав., старообрядцы и австрийцыРусские2026

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Тагильский округ, Петрокаменский район, Паньшинский сельсовет
2. Ново-Паньшинское, с. 2484955401035русские1035Башкарскойр. Амбарка23ст. Реж3222377233223просел. кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Пригородный район
91454Новопаньшиносело57°34'с.ш.60°53'в.д.O-41-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Горноуральский
65717000376с Новопаньшиносело

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