- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
11. Волпа, местечко бывшее государственное, дворов 110, жителей 635 и мещ. 999, волостное правление (уездный город в 54 верстах), церковь православная, 2 часовни, костел, Показать все
Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года
Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
ВолпаМестечко1664335697Лунна
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Волна
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Волпа721
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Волпа303