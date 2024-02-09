агрогородок Волпа, агрогородок Волпа, Волковысский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Волпа

Волковысский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Гродненский уезд, Волпянская волость
11. Волпа, местечко бывшее государственное, дворов 110, жителей 635 и мещ. 999, волостное правление (уездный город в 54 верстах), церковь православная, 2 часовни, костел, Показать все

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Гродненский уезд, Волпянская волость
ВолпаМестечко1664335697Лунна

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Гродненская губерния, Гродненский уезд, Волпянская волость
местечко Волна

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Волковысский район, Волповский сельсовет
д Волпа721

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Волковысский район, Волповский сельсовет
аг. Волпа303
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