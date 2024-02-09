деревня Шебрин, деревня Шебрин, Брестский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Шебрин

Брестский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Брестский уезд, Косичская волость
113. Шебрин, село бывшее государственное, при реке Муховце, дворов 17, жителей 258, церковь православная, школа, питейный дом

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Брестский уезд, Косичская волость
ЩебринСело541331212Брест
ЩебринИмение62331212Брест

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Брестский район, Тельминский сельсовет
д Шебрин94

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Брестский район, Тельминский сельсовет
д. Шебрин139
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