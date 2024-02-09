деревня Глубокое, деревня Глубокое, Лужский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Глубокое

Лужский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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По ходатайству крестьян с. Глыбоко Осьминской волости Гдовского уезда о возврате им 458 рублей 76 копеек выкупных платежей, внесенных за неудобную надельную землю, и о до Показать все
Уставная грамота, выданная е. и. в. императрицы Марии Александровны крестьянам селения Глыбока Осьминской волости. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1064Глыбока, д. госуд.при р. Сабе.9352123336
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Гдовский уезд, Осьминская волость
124. Глыбовка, деревня бывшая владельческая, при реке Сабе, дворов 13, жителей 78, кожевенный завод

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Осьминская волость
Глыбоко д.985 стан332 участок38почтовое отделение Осьмино.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Лужский муниципальный район
196178Глубокоедеревня59°03'29°06'O-35-035

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Осьминское сельское поселение
41633448126д Глубокоедеревня
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