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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По ходатайству крестьян с. Глыбоко Осьминской волости Гдовского уезда о возврате им 458 рублей 76 копеек выкупных платежей, внесенных за неудобную надельную землю, и о до Показать все
Уставная грамота, выданная е. и. в. императрицы Марии Александровны крестьянам селения Глыбока Осьминской волости. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1064Глыбока, д. госуд.при р. Сабе.9352123336Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
124. Глыбовка, деревня бывшая владельческая, при реке Сабе, дворов 13, жителей 78, кожевенный завод
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Глыбоко д.985 стан332 участок38почтовое отделение Осьмино.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
196178Глубокоедеревня59°03'29°06'O-35-035
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
41633448126д Глубокоедеревня