село Татьяновка, село Татьяновка, Корочанский муниципальный район, Белгородская область (на 2019) — Familio

Татьяновка

Корочанский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Белгородской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Новооскольский уезд
1380Татьяновка, хут. каз.при рч. Холке.25351206180
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Ново-Оскольский уезд, Велико-Михайловская волость
578. Татьяновка, хутор бывший государственный, при речке Холке, дворов 102, жителей 613

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Новооскольский уезд, Велико-Михайловская волость
Татьяновка дер. 25434489Земского начальника: 4. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 2. Военно-конский: 6.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Корочанский район
134016Татьяновкасело50°46'37°31'M-37-040

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Корочанский муниципальный район, Анновское сельское поселение
14640408121с Татьяновкасело
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