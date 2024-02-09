село Нижний Танай, село Нижний Танай, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Нижний Танай

Дзержинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Канский округ
731Танайская 1-я (Сухова), д. каз.при рч. Усолке.9075112621
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Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Рождественская (Христорождественская) волость
1075Нижняя Тайна, д., на р. Усолке3014314415
Канский уезд, Тасеевская волость
1173Нижняя, д., на рч. Усолке16563863

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Дзержинский район
167472Нижний Тонайсело56°45'95°22'O-46-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Дзержинский муниципальный район, Сельское поселение Нижнетанайский сельсовет
4613422101с Нижний Танай#Н/Д
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