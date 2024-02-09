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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О рассмотрении плана нового расположения д. Борок Вшельской волости Лужского уезда; план. 1906 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд Показать все
По жалобе крестьянки д. Борок, Вшельской волости, Лужского уезда, А. Евдокимовой на ненаделение ее землей. 1895–1896 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
О перечислении крестьянина д. Борок Вшельской волости Лужского уезда Я. Михайлова в д. Новоселье. 1898 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все
О переселении крестьянина д. Ворок Вшельской волости Лужского уезда Н. Андреева в Сибирь. 1899–1900 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга Показать все
Ходатайство крестьян дер. Борок Вшельской волости о пособии на обсеменение полей. 1895 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 253. Оп Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2388Борок, д. вл.при колодцах.704538129145Часовня православная.Показать скан
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Борок д.905 стан3327 участок26посад Сольцы, Псковской губернии
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59315Борокдеревня58°09'00"29°52'00"O-35-072
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49638422131д Борокдеревня