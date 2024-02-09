деревня Борок, деревня Борок, Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Борок

Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Вшельской волости
О рассмотрении плана нового расположения д. Борок Вшельской волости Лужского уезда; план. 1906 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд Показать все
По жалобе крестьянки д. Борок, Вшельской волости, Лужского уезда, А. Евдокимовой на ненаделение ее землей. 1895–1896 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
О перечислении крестьянина д. Борок Вшельской волости Лужского уезда Я. Михайлова в д. Новоселье. 1898 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все
О переселении крестьянина д. Ворок Вшельской волости Лужского уезда Н. Андреева в Сибирь. 1899–1900 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга Показать все
Ходатайство крестьян дер. Борок Вшельской волости о пособии на обсеменение полей. 1895 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 253. Оп Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2388Борок, д. вл.при колодцах.704538129145Часовня православная.
Показать скан

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Вшельская волость
Борок д.905 стан3327 участок26посад Сольцы, Псковской губернии

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Солецкий район
59315Борокдеревня58°09'00"29°52'00"O-35-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Солецкий муниципальный район, Дубровское сельское поселение
49638422131д Борокдеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close