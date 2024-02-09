деревня Лизарово, деревня Лизарово, Старосельская волость, Мстиславский уезд (на 1910) — Familio

Лизарово

Старосельская волость, Мстиславский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Старосельская волость
55Дер. Лизаровопроселочнойречке Белой НатопеЛизаровск. с. о. 196958Поцолтовского прав. 8115
86Фол. Лизаровопочтовомречке Белой Натопедв. Висковскому, кат. 111р.-кат. 8115
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