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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по рапорту чиновника особых поручений Остроумова с копией журнала генеральной поверки торговли в Вотложемской волости Великоустюгского уезда за 1876 год и актом об о Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11420Борисовская, д. каз.при р. Двине.42½122124544Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1708. Борисовская, деревня бывшая государственная, при реке Двине, дворов 18, жителей 137, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
44БорисовскаяТр.-Городец.Городецкийбывшие государственные452,5388790
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
71136Борисовскаядеревня61°07'с.ш.46°35'в.д.P-38-106
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
11627472121д Борисовскаядеревня