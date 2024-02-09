деревня Борисовская, деревня Борисовская, Котласский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Борисовская

Котласский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело по рапорту чиновника особых поручений Остроумова с копией журнала генеральной поверки торговли в Вотложемской волости Великоустюгского уезда за 1876 год и актом об о Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
11420Борисовская, д. каз.при р. Двине.42½122124544
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Устюжский уезд, Вотложенская волость
1708. Борисовская, деревня бывшая государственная, при реке Двине, дворов 18, жителей 137, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Велико-Устюгский уезд, Вотложемская волость
44БорисовскаяТр.-Городец.Городецкийбывшие государственные452,5388790

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Котласский район
71136Борисовскаядеревня61°07'с.ш.46°35'в.д.P-38-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Котласский муниципальный район, Черемушское сельское поселение
11627472121д Борисовскаядеревня
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