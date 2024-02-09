деревня Есино, деревня Есино, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния (на 1886) — Familio

Есино

Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд
383Есинская, д.при Яндомозере.10051228494Часовня православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Великогубская волость
2. Есинская, деревня бывшая государственная, при озере Янормозере, дворов 19, жителей 152, часовня, мельница
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