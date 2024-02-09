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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян поч. Липова Лапшинской волости Попова, Коржева об уменьшении выкупных платежей. 1895–1896 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись Показать все
Дело по прошению крестьян-домохозяев дер. Липова Лапшинской волости о предоставлении им в арендное содержание на 12 лет сенокосных расчисток в Коможской казенной даче. 18 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6158Липово (Коршунята), д. каз.при рч. Коноге.14914761014Показать скан
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Липова (Ключевск. об.)13223
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
350339Липоводеревня58°54'00"47°06'00"O-38-047
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
34628414186д Липоводеревня