деревня Липово, деревня Липово, Октябрьский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Липово

Октябрьский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело по прошению крестьян поч. Липова Лапшинской волости Попова, Коржева об уменьшении выкупных платежей. 1895–1896 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись Показать все
Дело по прошению крестьян-домохозяев дер. Липова Лапшинской волости о предоставлении им в арендное содержание на 12 лет сенокосных расчисток в Коможской казенной даче. 18 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6158Липово (Коршунята), д. каз.при рч. Коноге.14914761014
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Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Лапшинская волость
Липова (Ключевск. об.)13223

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Октябрьский район
350339Липоводеревня58°54'00"47°06'00"O-38-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Октябрьский муниципальный район, Новинское сельское поселение
34628414186д Липоводеревня
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